Türkiye 20 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29.959'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayıları tam 3 ay önceki seviyeyi görmüş oldu. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 694'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 95 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 18 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 815 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 538 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.