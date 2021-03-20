BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  DÜNYA

Hasan Ruhani'nin İtalyan marka cübbesi olay oldu

Ruhani'nin yağmurdan kaçarken objektiflere yansıyan İtalyan marka cübbesi ülke basınının gündemine oturdu.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı ve Hicri Şemsi yılbaşı nedeniyle yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bir konuşma yaptı.

Ruhani'nin birçok konuya değindiği konuşması sırasında yağmur bastırdı.

Cumhurbaşkanı "Sırılsıklam olmadan konuşmayı tamamlayayım." esprisiyle konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

İtalyan işi cübbe
Korumalarının şemsiyesi altında bahçeden ayrılan Ruhani'nin cübbesinin markası ise objektiflere yansıdı.

Ruhani'nin yağmurdan kaçarken etiketi görünen İtalyan marka cübbesi ülke basınında gündem oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez yere düşmüştü! Sebebi bakın neymiş
Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum
Trabzonspor- MKE Ankaragücü Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
CHP'nin yaptığı olağanüstü toplantıdan Danıştay'a başvuru kararı çıktı
Göztepe-Demir Grup Sivasspor Süper Lig maç sonucu: 3-5
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK Süper Lig maç sonucu: 2-2
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Bahçeli: Abdullah Gül'ün HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli olur
'Vücudun kum saati gibi olacak' denilmişti! Oturamaz hale geldi
HDP’den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
Yorumlar