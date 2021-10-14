Türkiye 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ekim 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 461 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" değerlendirmesinde bulundu.