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Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

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