Trafik kazası geçiren gazeteci Hande Fırat ölümden döndü

ANKARA İstanbul yolunda bir TIR'dan kopan tekerlek, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat'ın yanı sıra eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi.Abone ol
Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara İstanbul yolunda kaza geçirdi. Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.
Sağlık durumları iyi
Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
"Allah korudu"
Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.