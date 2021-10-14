BIST 1.412
DOLAR 9,19
EURO 10,67
ALTIN 531,21
HABER /  GÜNCEL

Trafik kazası geçiren gazeteci Hande Fırat ölümden döndü

Trafik kazası geçiren gazeteci Hande Fırat ölümden döndü

ANKARA İstanbul yolunda bir TIR'dan kopan tekerlek, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat'ın yanı sıra eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi.

Abone ol

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara İstanbul yolunda kaza geçirdi. Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

Sağlık durumları iyi

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

"Allah korudu"

Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Kar yağışı fazla olacak
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Kar yağışı fazla olacak
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru
Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Alman basınından Angela Merkel'e olay gönderme
Alman basınından Angela Merkel'e olay gönderme
Yeşil dönüşüm projesi olan genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verilecek
Yeşil dönüşüm projesi olan genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verilecek
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı Suriye'ye operasyon yorumu
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı Suriye'ye operasyon yorumu