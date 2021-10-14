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Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru

Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru

ETİYOPYA ve Fas, Türkiye'den eğitim ve yedek parça hizmeti de dahil olacak şekilde SİHA satın almak için girişimlerde bulundu.

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TÜRKİYE'nin gözbebeği yerli ve milli üretim insansız hava araçlarının talipleri her geçen gün çoğalıyor. Libya'dan Karabağ'a, Suriye'nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini ispatlayan Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor.

Uzmanların savaş stratejileri alanında çığır açacak bir gelişme olduğunu sık sık yazılarında belirttiği bu araçlar Türkiye'nin ihracatında da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ukrayna ve Polonya'dan sonra birçok ülke SİHA'lar için Türkiye'nin kapısını çalıyor.

Etiyopya ve Fas da sıraya girdi

Son olarak bu ülkelere Etiyopya ve Fas da eklendi. Etiyopya ve Fas, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lardan satın almak için talepte bulundu. Konu hakkında resmi bir açıklamada bulunulmazken ismi açıklanmayan bir yetkili anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini söyledi.

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