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Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum

Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün İBB Meclisi'ndeki konuşması Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Resmi belediye hesabından "tek icraatı yemek içmek" yanıtı
Konuşma paylaşımının hemen altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum bıraktı. Adalar Belediyesi resmi sayfası ise bu yoruma çok ilginç bir yanıt vererek "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadelerini kullandı.

Verilen yanıt dakikalar içinde silindi
Bu yanıt resmi belediye hesabı tarafından dakikalar içinde silinirken olayın ekran görüntüsü ise ilk yorumu yazan vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu vatandaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Dün gece Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün konuşması Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yayımlandı. Ben de altına yorum yaptım. Adalar Belediyesi resmi hesabını yöneten şahıs bana cevap yazdı ancak hemen sildi. Ama ekran görüntüsünü çoktan almıştım. Öncelikle Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında. Adam boş beleş yaşayıp bir de maaş alıp hak, hukuk ve adaletten bahsediyor"

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