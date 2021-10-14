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BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki

BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nın göçmenler konusundaki sözlerine yönelik yaptığı paylaşıma BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana'dan tepki geldi.

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Habertürk'e konuk olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sığınmacılarla ilgili, "Ümit Bey veya bir başkası istese de uluslararası hukuka göre gönderemez. Bugün konuşabilir, bunu söyleyebilir, bunun siyasetini yapabilir, burada oy devşirmeye çalışabilir. Bunu Ümit Bey'in şahsında söylemiyorum. Uluslararası hukuku bilen herkes ister kaçak göçmen ister sığınmacı olsun bir kere sınırınızdan girdikten sonra uluslararası haklara sahip oluyor. Bunlara ilgili yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Destici'nin sözlerine Twitter hesabından, "Sayın Mustafa Destici uluslararası hukuk konusunda size acil Türk bir danışman ile konuşmanızı öneririm. Türk milleti ve devleti çaresiz değildir. Muhsin Başkan böyle çaresiz konuşmazdı. Sevgili Büyük Birlikçilerin de sığınmacıların kalmasına razı olmadığına eminim" şeklinde cevap vermişti.

BBP'den Özdağ'a tepki

Özdağ'a tepki BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana'dan geldi. Furtuna, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ'ın Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin göçmenler ile ilgili açıklamalarını çaresizlik olarak değerlendirmesini kendi günlük siyasi çaresizliğinin göstergesi olarak kabul ediyoruz. Sayın Özdağ unutmuş olmalı ki kadim Türk sancağının gölgesi dünyanın neresinden olursa olsun tüm mazlumlara soluk aldıracak kadar geniş ve kudretlidir. İdeal şartlar oluştuğunda ise göçmenlerin kendi topraklarına güvenli bir şekilde gitmelerini sağlayacak kadar da asildir. Ümit Özdağ beyefendi bilmelidir ki şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, mazluma sırtını dönmez, çaresizi ve sığınanı zalime teslim etmez. Şehit liderimizin adının 'sınıfta kalmış' oy devşirme sevdasıyla anılmamasını da önemle belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

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