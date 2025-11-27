BIST 10.955
Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu

Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu

Turkcell'in, gençleri teknolojiye yönlendirerek bu alandaki çalışmalarını teşvik etmek ve sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının proje takvimi paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin 15 Şubat 2026'ya kadar başvurabileceği yarışmanın final etabı ise 23-26 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Yarışmada birinci projeye 1 milyon lira, ikinciye 800 bin lira, üçüncüye de 600 bin lira ödül verilecek. Jüri tarafından belirlenecek 3 ayrı proje ise 300'er bin liranın sahibi olacak.

Yarışma kapsamında yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında projeler üretilebilecek.

Türkiye'deki tüm lisans öğrencilerine açık Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasına, bireysel olarak ya da en fazla 3'er kişilik ekipler halinde başvuru yapılabilecek.

'Gençlere kaynak ve çalışma ortamı sunuyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, 30 yılı aşkın süredir teknolojiye yatırım yaptıklarını belirtti.

Yenilikçi teknolojiler üzerine düşünen, fikir geliştiren gençleri desteklediklerini, onlara hem kaynak hem de çalışma ortamı sunduklarını vurgulayan Durdu, 'Yarının Teknoloji Liderleri yarışması, bu yaklaşımımızın anlamlı ve somut bir çıktısı. İlk yılında büyük ilgi gören projenin, bu yıl kapsamını daha da genişlettik. Amacımız, sadece bir rekabet ortamı oluşturmak değil, yarışma motivasyonuyla gençlerimizi yenilikçi teknolojiler üretmeye teşvik etmek.' değerlendirmesinde bulundu.

Durdu, en büyük gayelerinin Türkiye'nin geleceğine yön verecek teknoloji liderlerinin yetişmesi olduğunu, yarının teknoloji lideri olmaya aday tüm gençleri yarışmaya davet ettiklerini aktardı.

