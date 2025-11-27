BIST 10.955
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalarak 180 milyar 631 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 21 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Kasım'da 80 milyar 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 997 milyon dolar düşüşle 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalışla 187 milyar 432 milyon dolardan, 180 milyar 631 milyon dolara indi.

Çorum'da sis kazaya neden oldu! Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor
Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane
DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyaretiyle ilgili yeni açıklama
Ankara Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
