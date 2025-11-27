Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane

Petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte motorin ve benzinin litre fiyatına bu gece indirim var. 28 Kasım cuma günü itibariyle geçerli olacak indirim miktarı netleşti. Benzindeki indirim litre başına 73 kuruş olacak. Motorindeki indirim miktarı ise çok daha yüksek. Bu hafta içinde ikinci kez indirim görecek olan motorinin litresi 54 liraya kadar inecek. Yakıt almak için gece yarısını bekleyin.

Petrol fiyatlarının gerilemesi ile birlikte beklenen indirim habere geldi. İndirim 28 Kasım cuma günü itibariyle geçerli olacak. Benzindeki indirim 73 kuruş olacak. Litre fiyatı 60 liranın üstüne gören motorine ise ikinci indirim yüklü olacak. Motorinin litre fiyatında 2 lira 11 kuruş indirim yapılacak.



Benzinin litresi kaç lira olacak?

İndirimin pompaya yansıması ile birlikte cuma günü itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 54,27 liraya, Anadolu yakasında 54,13 liraya, Ankara'da 55,14 liraya, İzmir'de 55,47 liraya inecek.

Motorinin litresi kaç lira olacak?

Motorin fiyatları 60 liranın üstüne çıkmıştı. 25 Kasım 2025'de motorine 1.25 TL indirim gelmişti. Bu gece motorinin litresine 2 lira 11 kuruşluk bir indirim daha yapılacak. Bu indirimle birlikte cuma günü itibariyle motorinin litre fiyatı şöyle olacak:

İstanbul Avrupa yakası 54,96, İstanbul Anadolu Yakası 54,82

Ankara motorin fiyatı 55,99, İzmir motorin fiyatı ise indirimle birlikte 56,32 lira olacak.



İNDİRİM ÖNCESİNDE BUGÜN MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI ŞÖYLE

İSTANBUL AVRUPA YAKASI : Benzin litre fiyatı: 55.00 TL, Motorin litre fiyatı: 57.07 TL, LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI : Benzin litre fiyatı: 54.86 TL, Motorin litre fiyatı: 56.93 TL, LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA YAKIT FİYATLARI : Benzin litre fiyatı: 55.87 TL, Motorin litre fiyatı: 58.10 TL, LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR YAKIT FİYATLARI: Benzin litre fiyatı: 56.20 TL, Motorin litre fiyatı: 58.43 TL, LPG litre fiyatı: 56.82 TL