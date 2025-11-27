2. sınıf öğrencisi Ahmet'in ölümünde korkunç şüphe!

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaşan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi. Polat'ın, nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.Abone ol
Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.
Polat'ın aniden yere düştüğünü gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
İlkokul 2. sınıf öğrencisi Polat'ın, nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.