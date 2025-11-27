Ahmet Davutoğlu'nun 'dört parti birleşebilir' açıklaması! Mahmut Arıkan: Söz konusu değil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşebileceğini belirterek 'Elimden geleni yapacağım' demişti. Davutoğlu'nun bu açıklamasına yönelik Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil, orada net olmam gerekir. Böyle bir konu masada da yok." dedi.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil"

Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi, Yeniden Refah, DEVA ve Saadet Partisinin birleşip birleşmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları söyledi:

"Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil, orada net olmam gerekir. Böyle bir konu masada da yok. Ama seçim işbirliğiyle alakalı, ben bir yıl önce göreve geldiğimde 'Yeni nesil siyaset' başlığını kullandım. Yeni nesil siyasetten kastım şuydu. Bugüne kadar ezber olan siyasetten çıkıp farklı bir anlayış ortaya koymak gerekiyor. 22–23 yıl boyunca iktidar duruyor, bu bir başarıdır. Muhalefet de iddia sahibi olmayı beceremiyor. Muhalefetin dönüp kendisine bakması gerekiyor: 'Niye ben iktidara gelemiyorum?' Sayın Davutoğlu kendi kanaatini paylaştı. Biz üç parti zaten Meclis'te grup kurduk. Sayın Erbakan'la da çok düzeyli, nezaket içerisinde bir süreç götürüyoruz. Seçimlere doğru ne olur, ne biter, bugünden kestirmek zor ama bu seçimde daha fazla ittifak ve daha fazla cumhurbaşkanı adayı olacak. Bizim de yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Milli Görüş ittifakını kurabilmek."