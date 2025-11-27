Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev yıkıldı

Erzurum’da doğalgaz patlaması sonucu iki ev yıkılırken, bir kişi yaralandı. Patlama mahallede paniğe yol açtı, ekipler enkazda ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Erzurum’da kent merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması iki evin yıkılmasına ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama, Yoncalık Mahallesi, Rabiaana Hatun Sokak’taki bir evde gerçekleşti ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz altında ve çevrede çalışma başlattı. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede olası ek patlamalara karşı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.