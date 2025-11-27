BIST 10.937
Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirdi iddiası!

Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen sanığın "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.C. katılmazken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müştekilerin avukatı Nazan Akça Subaşı, E.C'nin Antalya'da bulunduğunu öne sürecek, "Sanığın kaçma şüphesi ve dosya kapsamındaki delilleri karartma ihtimali mevcuttur. Bu hususlar dikkate alınarak mahkemenizden E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de delilleri karartma ve kaçma şüphesini dikkate alarak sanık E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

