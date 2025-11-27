BIST 10.990
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Buna hiç gerek yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

Galatasaray ile Fuzul arasında tekerlekli sandalye basketbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanırken Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

1 Aralık Pazarti günü oynanacak Fenerbahçe derbisi ve hakem konusuna değinen Özbek, "Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum." sözlerini sarf etti.

"Buna hiç gerek yok"

Derbi öncesi atmosferle alakalı da konuşan Özbek, "Derbi atmosferi biraz sakin geçiyor, öyle olması da gerekli. Toplumu germeye gerek yok. Uzun lig maratonun bir maçı, çok uzun bir yol var. İki büyük kulübün büyük kitlesi var, buna hiç gerek yok. Bu seviyede olması sevindirici." dedi.

PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson ile ilgili yöneltilen bir soruyu da da yanıt veren Dursun Özbek, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." diye konuştu.

Transfer sorusu üzerine ise Galatasaray Başkanı, "Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Sessiz ama nitelikli bir çalışma ile transfer dönemine çalışıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.  Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

