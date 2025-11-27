BIST 10.990
DOLAR 42,44
EURO 49,28
ALTIN 5.679,56
HABER /  SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'deki aile cinayetinde şok haber! Silah komşuda çıktı ama katil o değil
Mardin'deki aile cinayetinde şok haber! Silah komşuda çıktı ama katil o değil
Türkiye'nin dev savunma hamlesi İsrail'i sarstı! "Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem"
Türkiye'nin dev savunma hamlesi İsrail'i sarstı! "Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem"
Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
Özgür Özel'in İmralı teklifi iddiası gündem oldu! AK Parti'de etkili biri demiş ki...
Özgür Özel'in İmralı teklifi iddiası gündem oldu! AK Parti'de etkili biri demiş ki...
2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu
2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu
CHP'de kurultay öncesi MYK toplandı
CHP'de kurultay öncesi MYK toplandı
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak
Sosyal konut başvurusu için sahte sitelere girince dolandırıldılar
Sosyal konut başvurusu için sahte sitelere girince dolandırıldılar
Galatasaraylılar tetikte, akıllarda tek bir soru: Osimhen derbide oynayacak mı?
Galatasaraylılar tetikte, akıllarda tek bir soru: Osimhen derbide oynayacak mı?
Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı
Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı
Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti