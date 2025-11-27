Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol