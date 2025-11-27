Türkiye'nin dev savunma hamlesi İsrail'i sarstı! "Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem"

Türkiye'nin 6,5 milyar dolarlık savunma hamlesi İsrail'de adeta alarm zillerini çaldırdı. Ankara'nın "Çelik Kubbe" hamlesiyle hava savunmasında çıtayı bir üst seviyeye taşıması, İsrail basınında "kötü haber" olarak manşetlere taşındı.

Abone ol

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla dün Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Anlaşma İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Maariv gazetesi, "İsrail kötü haberi aldı: Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem" başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı. Habere göre, Türkiye yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında bir dizi sözleşmeyi önde gelen yerli savunma şirketleriyle imzalayarak "Çelik Kubbe" olarak bilinen entegre hava savunma mimarisini güçlendirmeyi hedefliyor.

İsrailli gazete, imza töreninin Havelsan ev sahipliğinde gerçekleştiğini ve törende Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Aselsan CEO'su Ahmet Akyol ve Roketsan CEO'su Murat İkinci gibi önemli isimlerin yer aldığını bildirdi.

Maariv, yeni sözleşmelerin, "Çelik Kubbe" kapsamındaki geniş bir proje yelpazesini kapsadığını ve bunların saldırı silahları ile hava savunma sistemlerinin tedarikini içerdiğini belirtti.

İsrailli gazeteye göre, bu kapsamda Roketsan ve Aselsan, daha önce konuşlandırılan kısa ve uzun menzilli hava savunma sistemlerini geliştirecek, aynı zamanda saldırı sistemlerinin modernize edilmiş versiyonlarını geliştirecek.

"Türkiye yazılımı da donanımı da kendi üretiyor"

Haberde, Türk şirketlerinin mevcut sistemlerin gücünü artırmak ve ordunun caydırıcılığını artırmak için aralıksız çalıştığının altı çizildi.

Maariv, "Çelik Kubbe" konseptinin somutlaştırdığı katmanlı ve bağımsız hava savunma doktrininin önemini vurguladı. Haberde, Türkiye'nin artık entegre ağ içinde çalışabilen sistemler için yazılımı da donanımı da kendi başına ürettiği bildirildi.

"Türk savunma sanayii bir üst seviyeye çıktı"

İsrailli gazete, Türkiye'nin savunma sektöründe bir üst seviyeye çıktığını, dünya genelinde en büyük on savunma ihracatçısından biri haline geldiğini ve kendi savunma ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladığını vurguladı.

"Erdoğan'ın desteği sayesinde sağlandı"

Maariv, bu ilerlemenin son 23 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma şirketlerine ve genç mühendislere verdiği destek sayesinde sağlandığının altını çizdi.

"Türkiye'nini ulusal güvenliğine ciddi katkı sağlayacak"

Haberde, projenin stratejik önemi vurgulandı. Yeni sözleşmelerin stratejik bir ağırlığının olduğu ve önemli miktarda hava savunma sisteminin yakında seri üretime gireceği belirtildi.

Maariv son olarak, uzay sistemlerinden hava savunmasına, tanksavar silahlarından stratejik platformlara kadar birçok projenin artık seri üretime geçeceğini, bunun da Türk ordusunun stratejik kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altını çizdi.