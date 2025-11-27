BIST 10.987
Mardin'deki aile cinayetinde şok haber! Silah komşuda çıktı ama katil o değil

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya evlerinde öldürülmüştü. Korkunç katliam sonrası polis özel ekip kurdu. Soruşturma sonunda ortaya şaşırtan detaylar çıktı. Polisin tespitlerine göre baba katliamı baba Mehmet Kaya yaptı. Eşini ve kızını öldüren baba intihar etti. Cinayet silahını ise komşusu aldı.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen korkunç cinayette, 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya öldürülmüştü. Aileden haber alamayan yakınları ve komşuları durumu muhtara bildirip evlerine gitmişti. İçeri girenler aile fertlerinin 3’ünü de aynı odada başlarından vurulmuş halde bulmuştu. Ailenin öldürüldüğü sırada sofralarının yerde olduğu ve sadece 2 adet çay bardağı bulunduğu, ortalığın da hiç dağıtılmadığı belirlendi. 

BABA ÖLDÜRDÜ 
Kızıltepe ilçesini sarsan cinayeti aydınlatmak için Mardin Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Mardin Haber sitesinden Özgür Kaya'nın aktardığı bilgilere göre olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı belirlendi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da tespit edildi.

Elde edilen deliller ile olayın bir cinayet olmadığı belirlendi. Tespitlere göre cinnet geçiren baba Mehmet Kaya, önce eşi Berna'yı sonra da 5 yaşındaki kızı Samyeli'yi öldürdü. Ailesini katleden Mehmet Kaya'nın aynı silahla intihar ettiği düşünülüyor. 

CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA ÇIKINCA...
Olayı karmaşıklaştıran ise Mehmet Kaya'nın ailesini öldürdükten sonra intiharında kullandığı silahın evde bulunamaması oldu. Polisin soruşturması sonrasında cinayet silahı ailenin komşusu Mirhan C. isimli kişi de çıktı. Mirhan C, olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınan Mirhan C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece " delil karartma " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

