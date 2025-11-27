81 ilin 80'inde yağacak, son 10 yılın en sert kışı olacak! İstanbul için de tarih belli
Soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. Son verilere göre pazar günü için 81 ilin 80'ine yağış uyarısı yapıldı. Yağış beklenmeyen tek il duyuruldu. Öte yandan 'İstanbul'a kar ne zaman gelecek?' sorusu da Meteroloji tarafından yanıtlandı. İşte ülke genelinde 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı için de tarih verildi.
81 İLİN 80'İNDE BEKLENİYOR
MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım pazar günü için Edirne dışında 80 ilde yağmur beklentisine yer verilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.
SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR
Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, 20 Aralık itibarıyla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. Buna göre, kar yağışı pazar günü Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari'de başlayacak, 1 Aralık Pazartesi günü ise 13 ile yayılacak.