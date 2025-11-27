BIST 10.987
MSB duyurdu: Şehitlerin adını paylaşan eski askerlere orduevi yasağı

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayan, aralarında emekli askeri personellerin de bulunduğu kişilerin orduevine girişleri yasaklandı.

11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında görev uçuşu sırasında düştü. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Enkazın bulunduğu noktaya ekiplerin güçlükle ulaştığı süreçte, uçağın içinde bulunan 20 askerin şehit olduğu bilgisi daha sonra MSB tarafından resmi olarak duyuruldu.

Ancak arama-kurtarma çalışmaları henüz sürerken ve ailelere resmi bilgilendirme yapılmadan önce, bazı sosyal medya hesaplarından şehitlere ait kimlik bilgilerinin paylaşılması tepkilere yol açmıştı.

MSB konuya ilişkin açıklama yaptı.

"EMEKLİ ASKERLERİN ORDUEVİNE GİRİŞİ YASAKLANDI"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

