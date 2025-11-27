BIST 10.987
DOLAR 42,44
EURO 49,28
ALTIN 5.674,62
HABER /  SAĞLIK

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı

Türk Kızılay ve Güney Koreli SK Plasma, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisini Ankara'da kurmak için işbirliği anlaşması imzaladı.

Abone ol

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin plazma türevli ilaçlarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla stratejik bir adım atıldı. Bu kapsamda, Türk Kızılay ile Güney Kore merkezli SK Plasma, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulması için işbirliğine gitti. Ankara'da düzenlenen Türkiye-Kore Zirvesi kapsamında işbirliğine ilişkin imza töreni düzenlendi.

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı - Resim: 0

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Bu proje, Türkiye'nin hayati plazma kaynaklı ilaçlarda kendi kendine yeterliliğini tesis etme yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Türk Kızılay olarak milletimiz adına bu stratejik yatırımı üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SK Plasma Üst Yöneticisi (CEO) Seungjoo Kim ise Türkiye ile ortaklığın önemine dikkati çekerek, "Türk Kızılay ile ulusal ölçekte öneme sahip böyle bir programda yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların üretiminde çağdaş bir kapasiteye ulaşması için tüm teknik tecrübemizi aktarmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı - Resim: 1

Sağlık güvenliğine ve tedarik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak

Proje kapsamında, Kızılay Yatırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın ana paydaşları arasında yer alırken SK Plasma uluslararası deneyimi ve plazma türevli ilaç üretimindeki ileri teknolojisiyle projeye destek sağlayacak.

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı - Resim: 2

Türkiye için stratejik önem taşıyan yatırımın, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi hayati plazma türevli ilaçların Türkiye'de ilk kez yerli üretimini mümkün kılarak hem sağlık güvenliğine hem de tedarik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulacak tesisin, Türkiye'nin ulusal sağlık altyapısını güçlendirmesi, kritik ilaçlara erişimde dayanıklılığı artırması ve plazma ilaçlarında dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Buna hiç gerek yok
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Buna hiç gerek yok
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev yıkıldı
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev yıkıldı
MSB duyurdu: Şehitlerin adını paylaşan eski askerlere orduevi yasağı
MSB duyurdu: Şehitlerin adını paylaşan eski askerlere orduevi yasağı
Vodafone yeni nesil akıllı şebeke stratejisini hayata geçirdi
Vodafone yeni nesil akıllı şebeke stratejisini hayata geçirdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Mardin'deki aile cinayetinde şok haber! Silah komşuda çıktı ama katil o değil
Mardin'deki aile cinayetinde şok haber! Silah komşuda çıktı ama katil o değil
Türkiye'nin dev savunma hamlesi İsrail'i sarstı! "Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem"
Türkiye'nin dev savunma hamlesi İsrail'i sarstı! "Erdoğan'dan dünyayı şaşırtan sistem"
Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
Özgür Özel'in İmralı teklifi iddiası gündem oldu! AK Parti'de etkili biri demiş ki...
Özgür Özel'in İmralı teklifi iddiası gündem oldu! AK Parti'de etkili biri demiş ki...
2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu
2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu