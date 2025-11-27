IBS Sigorta şirketlerin poliçe primlerini siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek belirleyecek

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, "Müşterilerimize yalnızca finansal güvence değil, aynı zamanda risk azaltma danışmanlığı da sunuyoruz. Poliçeyi bir maliyet unsuru değil, kriz yönetimi aracı olarak konumlandırıyoruz" dedi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, müşterilerine finansal güvencenin yanı sıra risk azaltma danışmanlığı da sunduklarını belirterek, poliçeyi bir maliyet unsuru değil, kriz yönetimi aracı olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Londra merkezli PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) 'Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2025' raporunun çıktılarına yer verildi.

Buna göre, PwC'nin sigortacılık sektörüne yönelik öngörülen riskler sıralamasında ilk üç maddede 'siber suç', 'yapay zeka' ve 'teknoloji' yer aldı.

Açıklamada, rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Çiftçi, fidye yazılımlarından yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıklara, eski BT sistemlerinden yeni regülasyonlara kadar pek çok faktörün sigorta sektörünü yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Çiftçi, yakın gelecekte 'Siber Risk Dayanıklılık Endeksi' modelini tanıtmayı planladıklarını, sistemin, şirketlerin siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek poliçe primlerini söz konusu skor üzerinden belirleyeceğini ifade etti.

Geçen yıl itibarıyla siber suçların ekonomik maliyetinin 9,5 trilyon dolara ulaştığının tahmin edildiğini, söz konusu tablonun, sigorta şirketlerinin klasik risk modellemelerini yeniden ele almalarını zorunlu kıldığını belirten Çiftçi, 'Artık risk yönetimi yalnızca tehditlerin olasılığını değil, olay sonrası toparlanma kapasitesini de kapsıyor. Gerçek zamanlı tehdit analitiği ve siber dayanıklılık testleri, yeni dönemin vazgeçilmez araçları olacak.' değerlendirmesini yaptı.

'Fidye yazılımları primleri yüzde 25-30 artırdı'

Çiftçi, son yıllarda fidye yazılımlarının yaygınlaşmasıyla sigorta poliçelerinin kapsamı ve fiyatlandırmasının önemli ölçüde değiştiğini vurgulayarak, siber hasarların yüzde 41'ini oluşturan fidye yazılımlarının ortalama 1,5 milyon dolarlık taleplerle sektörde primlerin yüzde 25-30 artmasına yol açtığını kaydetti.

Poliçelere artık yalnızca fidye ödemeleri değil, veri kurtarma, itibar yönetimi, regülasyon uyum cezaları ve adli bilişim hizmetlerinin de dahil edildiğini anlatan Çiftçi, 'IBS olarak müşterilerimize yalnızca finansal güvence değil, aynı zamanda risk azaltma danışmanlığı da sunuyoruz. Poliçeyi bir maliyet unsuru değil, kriz yönetimi aracı olarak konumlandırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yapay zekanın kötüye kullanımının sigorta sektöründe yeni dolandırıcılık senaryolarını da gündeme taşıdığını, 'Deepfake' teknolojileriyle sahte belge üretimi ve kimlik hırsızlığı gibi vakaların, poliçe diline 'Yapay zeka destekli dolandırıcılık' riskinin eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

'Yapay zeka sistemlerinin karar alma süreçlerine dahil olması, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarını ön plana çıkarıyor. Avrupa'da yürürlüğe giren AI Act ve Türkiye'de KVKK uyumlu veri işleme standartları, sigorta sektörünü daha sıkı denetime yöneltiyor. Algoritmik risk yönetimi artık poliçe uyum süreçlerinin merkezinde. IBS olarak, finans, sağlık ve üretim sektörlerine yönelik yapay zeka temelli dolandırıcılık koruma paketleri üzerinde çalışıyoruz. Bu, geleceğin en kritik teminat başlıklarından biri olacak.'

- 'Dijital dönüşüm eksikliği yüzde 18 müşteri kaybına sebep oluyor'

Çiftçi, sektörün, yapay zeka fırsatlarını kaçırmaması için veri kalitesi ve entegrasyon altyapısına yatırımın öncelikli hale gelmesinin önemine işaret ederek, en büyük riskin, teknolojiyi stratejik araç yerine operasyonel araç olarak görmek olduğunu ifade etti.

Veri kalitesi ve entegrasyon yatırımlarının fırsatları kaçırmamanın anahtarı olduğuna değinen Çiftçi, eski BT sistemlerinin sigorta şirketlerinin rekabet gücünü zayıflattığını aktardı.

Çiftçi, monolitik altyapıların güvenlik açıklarını artırdığını ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerini yavaşlattığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

'Araştırmalar, dijital dönüşüm yatırımlarını erteleyen şirketlerin müşteri kaybı oranının yüzde 18 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Modernizasyon maliyetleri kısa vadede yüksek görünse de uzun vadede operasyonel maliyetleri yüzde 30'a kadar düşürüyor. Bu farkındalıkla iş ortaklarımıza dijital dönüşüm planlamasında danışmanlık sunuyoruz.

Teknolojik dönüşüm hızlandıkça bireysel risklerle sektör geneli riskler arasındaki ayrım önem kazandı. Bireysel riskler, şirketlerin kendi iç yapısından kaynaklanırken, sektör geneli riskler sistemik ve yaygın etkilere sahiptir. Bireysel risklerde şirketin kendi kapasitesi belirleyici olurken, sektör geneli risklerde reasürans mekanizmaları devreye giriyor.'

Çiftçi, tüm bu gelişmelerin, sigorta sektöründe yeni ürünlerin doğmasına zemin hazırladığını belirterek, 'yapay zeka sorumluluk sigortası', 'veri bütünlüğü garantisi', 'algoritmik hata teminatı' ve 'kapsamlı siber dayanıklılık paketleri'nin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.