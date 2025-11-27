Mesut Yar Habertürk'e veda etti yeni adresi yakında belli oluyor

Sunucu Mesut Yar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'e veda ettiğini duyurdu.

11 Eylül 2025 tarihinde kayyum atanan, TMSF bünyesindeki Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Ünlü sunucu Mesut Yar, Habertürk ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda ettiğini duyuran Mesut Yar, şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile..."

Son programının ardından bir paylaşım daha yapan Mesut Yar, "Sürpriz mi, evet. Pek yakında yeni ekranda..." sözlerine yer vererek yeni adresinin yakında belli olacağını açıkladı.

Gün Başlıyor ve Başka Meseleler programlarının sunucusu olan Yar, 'Sade'ce' isimli bir sohbet programı da yapıyordu.