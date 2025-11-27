BIST 10.987
DOLAR 42,44
EURO 49,28
ALTIN 5.674,62
HABER /  MEDYA

Mesut Yar Habertürk'e veda etti yeni adresi yakında belli oluyor

Mesut Yar Habertürk'e veda etti yeni adresi yakında belli oluyor

Sunucu Mesut Yar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'e veda ettiğini duyurdu.

Abone ol

11 Eylül 2025 tarihinde kayyum atanan, TMSF bünyesindeki Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Ünlü sunucu Mesut Yar, Habertürk ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda ettiğini duyuran Mesut Yar, şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile..."

Son programının ardından bir paylaşım daha yapan Mesut Yar, "Sürpriz mi, evet. Pek yakında yeni ekranda..." sözlerine yer vererek yeni adresinin yakında belli olacağını açıkladı.

Gün Başlıyor ve Başka Meseleler programlarının sunucusu olan Yar, 'Sade'ce' isimli bir sohbet programı da yapıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirdi iddiası!
Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirdi iddiası!
IBS Sigorta şirketlerin poliçe primlerini siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek belirleyecek
IBS Sigorta şirketlerin poliçe primlerini siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek belirleyecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 663 makine ve ekipman kazandırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 663 makine ve ekipman kazandırıldı
DenizBank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep
DenizBank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep
İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı
Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Buna hiç gerek yok
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Buna hiç gerek yok
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev yıkıldı
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev yıkıldı
MSB duyurdu: Şehitlerin adını paylaşan eski askerlere orduevi yasağı
MSB duyurdu: Şehitlerin adını paylaşan eski askerlere orduevi yasağı
Vodafone yeni nesil akıllı şebeke stratejisini hayata geçirdi
Vodafone yeni nesil akıllı şebeke stratejisini hayata geçirdi