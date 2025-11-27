Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasındaki tekerlekli sandalye basketbol takımı ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı.

Abone ol

RAMS Park'taki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akbal ile sarı-kırmızılı sandalye basketbol takımının sporcuları katıldı.

Dursun Özbek, törendeki konuşmasında, yaptıkları anlaşmayla toplumsal değer vizyonunu güçlendirdiklerini belirterek, "Galatasaray sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda fırsat eşitliğini, insan odaklı gelişimi ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan duruşuyla farklı bir yerde durmaktadır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, bu duruşumuzun en parlak örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın olduğu her yerde hedef en üst basamaktır"

Özbek, tekerlekli basketbol takımının çok önemli başarılara imza attığını dile getirerek, "Avrupa'da elde edilen uluslararası kupa, Türkiye'de kazanılan şampiyonluk ve bunun yanında ortaya konan yüksek mücadele, karakter, sportmenlik var. Bu başarılar sadece sahadaki performansın değil, aynı zamanda Galatasaray ruhunun bir yansımasıdır. Sporcularımız, her müsabakada engelin sadece bir kelime olduğunu gösteriyor. İnancın, çalışmanın ve birlikte olmanın gücüyle aşamayacağımız hiçbir sınırın olmadığını gösteriyorlar. Yeni sezonda hedefimiz çok daha büyük. Hem Türkiye'de şampiyonluğa yeniden uzanmak hem de Avrupa'da Galatasaray'ın adını zirveye yazdırmak istiyoruz. Galatasaray'ın olduğu her yerde hedef en üst basamaktır. Bugün imzalanan bu anlaşma, söz konusu yol arkadaşlığının ne kadar sağlam temellere dayandığının güçlü bir göstergesidir. Biz, Galatasaray olarak Türk sporuna değer katmayı ve gençlerimize ilham olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek bir maç olacak. Bu derbinin bizlere ve ülkemize yakışmasını istiyorum. Maçın sakatlık olmadan ve dostluk içinde geçmesini istiyorum. Hakemin, bu geçtiğimiz kaotik günlerde tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim sergilemesini arzu ediyorum. Hakem hataları, dünyanın her yerinde oluyor. Geçen Union Saint-Gilloise maçında da çok büyük bir hakem hatası ile karşılaştık. Umarım mümkün olduğu kadar az, toplumların kabul edeceği hataları görürüz. Hem VAR'ın hem de hakemlerin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Dünyaya güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Güzel bir derbi olacak."

Özbek, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesiyle ilgili, "O olay, federasyonun işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gidilmeyecektir." dedi.

Geçen salı günü Union Saint-Gilloise karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını aktaran Özbek, şunları söyledi:

"Hesabımız öyle değildi. Buradaki alınan neticeyi etkileyen bazı şeyler oldu. Milli maç aralarından sonra takımların başına gelen sakatlıklar, bu mağlubiyette etkili oldu. Kadromuzda çok fazla milli oyuncu var. Sezon boyunca 70 civarında maç oynanıyor. Bunun yanında yorgunluk ve sakatlık oluyor. Galatasaray da bundan nasibini alıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi başka bir faktör de hakemin verdiği kararlardı. Verilen kararlar, neticeye etki etti. Bu, açık bir şekilde görülüyor. Uygulanmayan ikinci sarı kart var. Başka bir husus da ülkemizde futbolun başına gelmiş belalardan biri olan bahis uygulaması. Federasyonun, futbolculara uyguladığı cezalar etkili olmuştur. Kadromuzdaki önemli oyunculardan bazıları bundan dolayı ceza almıştır. Bu faktörleri, bir sebep olsun diye söylemiyorum. Bunların da etkisi olmuştur. Taraftarlarımızın beklentisiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefimiz vardı. Bundan sapmış değiliz. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye kadar taşıyacağız. Bundan kimse endişe etmesin. Önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Ben de takımıma güveniyorum. Bizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde arzuladığımız yere taşıyacaklardır."

"Toplumu germeye gerek yok"

Fenerbahçe ile oynanacak derbinin atmosferinin şu ana kadar sakin geçtiğini aktaran Özbek, "Öyle olması da iyi bir şey. Toplumu germeye gerek yok. Bu maç, uzun lig maratonun bir maçı. Daha çok maç var. Gerginlik olmaması, toplumsal açıdan iyi bir şey. Bu gerginlik, iki büyük kulübün taraftarlarını etkiliyor. Sonra bu durum, toplumsal gerginlik haline geliyor. Bu yüzden şu anki sakinlik sevindirici. Maç sonrasında da herhangi bir gerginlik olmaması benim arzu ettiğim bir şey. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde. Böyle olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ocak ayındaki ara transfer dönemine az bir zamanın kaldığını aktaran Özbek, "Konuyu hocamız, teknik ekibimiz ve yönetim kurulu ile tartışıyoruz. Transfer dönemine kadar gözlemci ekibimizle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Transfer döneminde yapılan açıklamalar, zaman zaman kulübün aleyhine işliyor. Sessiz ama nitelikli bir çalışmayla bu döneme hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile önceden tanıştığını aktaran Özbek, "86 milyon vatandaşın hepsi futbolla ilgileniyor. Herkesin bir görüşü ve tuttuğu takım var. Biz, aynı ailenin parçasıyız. Bizim duruşumuz ve tavırlarımız, 86 milyonu etkiliyor. Geçmişteki bazı uygulamalardan ders çıkarmalıyız. Toplumu germeden ve kutuplaştırmadan, futbol ailesini üzmeden, herkesin memnun olacağı bir performans sergilemeliyiz. Böyle devam etmesini diliyorum. Bütün yöneticilerin benzer şekilde düşündüğünü biliyorum. Asıl hedefimiz, Avrupa'da başarıya ulaşmak olmalı. Galatasaray'ın misyonu ve kurucumuz Ali Sami Yen'in de koyduğu hedef bu. Bütün takımlarımızın buna odaklanmasını diliyorum. Avrupa'da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Üç takımımızın da mücadelesi sürüyor. İnşallah Avrupa'da en iyi şekilde sezonu tamamlarız. Gerginliğe sebep vermeyecek açıklamaların ve topluma verilen mesajların bu yönde olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cibara: "Bu sefer Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek istiyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise sarı-kırmızılı basketbol takımının gerçek bir başarı hikayesine imza attığını dile getirerek, "Bundan sonra uzun seneler bu iş birliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu birlikteliğin herkese örnek olması gerekiyor. Gerçekten bu sadece bir proje değil. Bu iş birliği, bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösteriyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımı ile geçen sezonu namağlup şampiyon tamamladık. Avrupa Kupası 1'de de şampiyon olduk. Aynı kadroyu hemen hemen koruduk. Bu sefer Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akbal da sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımının önemli başarılar kazanacağına en baştan beri inandığını aktararak, "Yeni bir sayfa açmak için burayız. 'Engelsiz Aslanlar', lig şampiyonluğu ile birlikte Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu. Türk bayrağını Avrupa sahnesinde dalgalandırmanın gururunu birlikte yaşadık. Oyuncularımız, her sezon olduğu gibi geçen sene de binlerce vatandaşımıza örnek oldu. Bu ortaklığa başlarken amacımız sadece logomuzu formaya yerleştirmek değildi. Amacımız, Türkiye'nin iki güçlü markasının anlamlı bir iş birliğine imza atmasını sağlamaktı. Bence Fuzul ve Galatasaray ailesi olarak birlikte sevinmek de bize çok yakıştı." diye konuştu.