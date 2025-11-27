Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti

Venezuela, ABD ile artan gerilim nedeniyle ülkeye uçuşlarını durduran Türk Hava Yollar ile beş uluslararası havayolu şirketinin faaliyet izinlerini iptal etti. Venezuela hükümeti, tek taraflı uçuş durdurma kararı alan şirketleri "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" suçladı.

Venezuela, ABD ile artan siyasi gerilim nedeniyle ülkeye uçuşlarını geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) dahil altı uluslararası havayolu şirketinin ülkedeki faaliyet izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Venezuela hükümeti, şirketleri uçuşları tek taraflı durdurarak "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" suçladı.

Reuters haberine göre, Venezuela sivil havacılık kurumu tarafından alınan karar, THY’nin yanı sıra Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol şirketlerini etkiledi. THY, İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında ABD federal havacılık kurumunun uyarısı üzerine geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

ŞİRKETLERE 48 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Uçuşlarını durduran havayolu şirketlerine, Venezuela uçuşlarını yeniden başlatmaları için hükümet tarafından 48 saat süre tanınmıştı. Ancak bu süre zarfında beklenen adımın gelmemesi üzerine izin iptalleri kararı alındı. Iberia, güvenlik sağlandığında ülkeye uçuşları yeniden başlatacağını bildirirken, uçuşlarını durduran Air Europa ve Plus Ultra’nın izinlerinin henüz iptal edilmediği belirtildi.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ TIRMANIYOR

Bu kararın arka planında, ABD ve Venezuela arasındaki siyasi gerilimin tırmanması yatıyor. ABD, Venezuela hükümetini yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle suçlarken, Karayipler bölgesine çok sayıda asker sevk etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu iddiaları reddederek, ABD Başkanı Donald Trump’ı kendisini devirmeye çalışmakla suçlamıştı. Venezuela hükümetinin, havayolu şirketlerinin uçuşları askıya alma kararını ABD’nin siyasi baskısının bir sonucu olarak gördüğü belirtiliyor.