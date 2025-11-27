BIST 10.990
DOLAR 42,44
EURO 49,28
ALTIN 5.679,56
HABER /  GÜNCEL

Selahattin Demirtaş'a 7 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selahattin Demirtaş'a 7 yıla kadar hapis istemi

Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Demirtaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Abone ol

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü! Melisa ile birlikte 3 kişiyi öldürdü, itirafı kan dondurdu
Foto Galeri 311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü! Melisa ile birlikte 3 kişiyi öldürdü, itirafı kan dondurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Galatasaray Kulübü ile Fuzul arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti
Ahmet Davutoğlu'nun 'dört parti birleşebilir' açıklaması! Mahmut Arıkan: Söz konusu değil
Ahmet Davutoğlu'nun 'dört parti birleşebilir' açıklaması! Mahmut Arıkan: Söz konusu değil
Mesut Yar Habertürk'e veda etti yeni adresi yakında belli oluyor
Mesut Yar Habertürk'e veda etti yeni adresi yakında belli oluyor
Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirdi iddiası!
Depremde yıkılan binanın enkazındaki altınları zimmetine geçirdi iddiası!
IBS Sigorta şirketlerin poliçe primlerini siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek belirleyecek
IBS Sigorta şirketlerin poliçe primlerini siber risk olgunluk düzeylerini ölçerek belirleyecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 663 makine ve ekipman kazandırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 663 makine ve ekipman kazandırıldı
DenizBank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep
DenizBank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep
İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı
Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara yükseldi
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama