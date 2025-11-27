311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü! Melisa ile birlikte 3 kişiyi öldürdü, itirafı kan dondurdu

Sabah'ta yer alan habere göre kamera görüntülerine göre zanlı Hakan K., 09 Kasım 00.26'da odayı kiraladı. Melisa ise 10 Kasım 14.56'da otele giriş yaptı. Savcılık dosyasına giren Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmaya göre saldırgan, Melisa'yı saat 22.00 sıralarında vurdu. Hakan K., Melisa'yı vurduktan sonra 23 dakika sonra yani 22.23'te otelden çıktı ve sadece birkaç metre ötedeki 39 numara ile başlayan plakalı araca yöneldi. Saat 22.24'te aracın sağ arka kapısını açarak içerdeki iki kişiye ateş etti.