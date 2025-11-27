BIST 10.987
Muğla Valiliğinden 3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama

Muğla Valiliği, Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten birinin yaşamını yitirmesi, diğer ikisinin ise tedavisinin sürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T'nin (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer iki kardeşin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, hayatını kaybeden Neslinur T'nin cenazesinin otopsi işlemleri de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Buraya gelen genç kızın yakınlarının üzüntü yaşadığı görüldü. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek.

Öte yandan, diğer iki kardeş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur T, F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

