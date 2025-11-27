Ankara'ya korkunç olay! Sevgilisini başından vurup öldürdü

Ankara'dan son gelen haber kan dondurdu. Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu.

F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.