İkramiye ve tazminat alacaklar için kritik karar! Çalışanlar buna aman dikkat

İşçilerin işverenden talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklarda zaman aşımına ilişkin özel kanunda bir hüküm yoktu. Bu nedenle geçmişte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre on yıllık zaman aşımı süresi uygulandı. Ancak, 2017 yılında İş Mahkemeleri Kanununda tazminat alacaklarındaki zaman aşımı süresi de 5 yıla indirildi.