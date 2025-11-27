İkramiye ve tazminat alacaklar için kritik karar! Çalışanlar buna aman dikkat
Çalışanlar alacakları konusunda haklarını bazen bilmiyor. Türkiye’de geçmişte işçilerin alacaklarında 5 yıl, bazılarında ise 10 yıl zaman aşımı uygulanıyordu. Ancak 2017 yılından itibaren tüm işçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl olarak eşitlendi.
İşçiler normal çalışma ücretleri, fazla çalışma ücretleri, dini veya milli bayramlardaki çalışma ücretleri, ikramiye ödemeleri, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklar için dava açabiliyorlar. Bu alacakların tamamı zaman aşımı süresine tabi bulunuyor. İşten ayrıldıktan sonra işçi hakkını 5 yıl içinde talep etmezse kaybedilebiliyor.
Habertürk'ün haberine göre geçmişte normal çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili ücreti ve ikramiye gibi alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı uygulandı. Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde de 2012 yılı öncesinde zaman aşımı süresi beş yıl idi.
Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2012 yılında on yıla çıkartıldı. İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 2017 yılında ise tekrar beş yıla çekildi.
İşçilerin işverenden talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklarda zaman aşımına ilişkin özel kanunda bir hüküm yoktu. Bu nedenle geçmişte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre on yıllık zaman aşımı süresi uygulandı. Ancak, 2017 yılında İş Mahkemeleri Kanununda tazminat alacaklarındaki zaman aşımı süresi de 5 yıla indirildi.