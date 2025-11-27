BIST 10.990
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

