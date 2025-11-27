BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da sis kazaya neden oldu! Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çorum'da sis kazaya neden oldu! Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında yoğun sis nedeniyle 19 FK 243 plakalı araç ile 06 CFK 648 plakalı araç çarpıştı. Ardından 19 ADJ 118 plakalı araç da yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

PARK EDEN ARACA ÇARPTI

19 TF 087 plakalı araç ise kaza nedeniyle yol kenarına park edilen 19 FN 203 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazalarda araçlarda bulunan T.Y, R.K, H.K, U.D, K.K. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.K. burada ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor
Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane
Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane
DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyaretiyle ilgili yeni açıklama
DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyaretiyle ilgili yeni açıklama
Ankara Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Ankara Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
Ankara'ya korkunç olay! Sevgilisini başından vurup öldürdü
Ankara'ya korkunç olay! Sevgilisini başından vurup öldürdü