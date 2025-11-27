Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi

Abdullah Öcalan’ın avukatı İbrahim Bilmez, 2019’dan bu yana ilk kez yapılan avukat görüşmesinin ardından İmralı’daki tecrit uygulamalarının hafifletildiğini ve cezaevi koşullarında “gözle görülür iyileşme” olduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye’de çözüm sürecine yönelik tartışmalar yeniden gündemdeyken, İmralı Cezaevi’ndeki uygulamalara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Abdullah Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, 2019’dan sonra ilk kez müvekkiliyle görüşme izni aldığını ve Öcalan’ın cezaevi koşullarında “gözle görülür iyileşmeler” yapıldığını söyledi.

“TUTUM DAHA SAYGILI, TECRİT GEVŞETİLDİ”

Reuters’a konuşan Bilmez, yaklaşık 26 yıldır İmralı’da tutulan Öcalan’ın koşullarında son dönemde ciddi değişiklikler yaşandığını belirtti. Bilmez’e göre cezaevi yönetimi ve görevlilerin tutumu “eskisine kıyasla daha saygılı.” Avukat, tecrit uygulamalarında hafifleme olduğunun altını çizdi.

“DİĞER MAHKÛMLARLA GÖRÜŞEBİLİYOR”

Öcalan’ın sahip olduğu yeni imkânlara ilişkin Bilmez şu bilgileri aktardı:

Sohbet hakkı: Öcalan artık cezaevindeki PKK bağlantılı mahkûmlarla bir araya gelebiliyor, belirli zamanlarda sohbet edebiliyor.

Kitap ve televizyon: Okuma hakkı sürerken bazı televizyon kanallarını takip etmesine de olanak sağlanıyor.

İnternet yasağı: Buna karşın internet erişimine hâlâ izin verilmediği belirtildi.

Bilmez, Öcalan’ın moral durumuna ilişkin de, “Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor” dedi.

GÖRÜŞME İZNİ 5 YIL SONRA İLK KEZ VERİLDİ

İmralı’ya avukatların erişimi 2019’dan bu yana neredeyse tamamen kapalıydı. Bilmez’in yaptığı bu açıklama, hükümetin son dönemde attığı siyasi ve hukuki adımların ortasında geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta TBMM bünyesindeki komisyon tarafından görevlendirilen üç milletvekili, İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmüştü.

PKK, mayıs ayında silahlı mücadeleye son verme ve örgütün kendini feshetme kararını duyurmuştu. Reuters’ın aktardığı görüşme notlarında Öcalan’ın bu süreci doğrudan yönlendirdiği belirtilmiş; görüşmede “Ben kurdum, ben bitiriyorum” ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

Ankara’nın yaklaşık 40 yıldır süren çatışmayı sonlandırmaya yönelik girişimlerini hızlandırdığı bir atmosferde gelen bu açıklamalar, İmralı’daki düzenlemelerin sürecin önemli bir parçası olarak değerlendirileceğine işaret ediyor.

ÖCALAN’IN AVUKAT GÖRÜŞLERİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR Mİ?

Bakanlık cephesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, görüşme izninin yeniden düzenli hale gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Avukat Bilmez ise müvekkiliyle iletişim kanallarının “normalleşmesi gerektiğini” dile getirdi.