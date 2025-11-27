Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya’ya yapacağı ilk ikili ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ilerletilmesi konularını görüşecek. Fidan’ın, ayrıca Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Eurofighter Typhoon tedariki konularını da Alman mevkidaşıyla ele alması bekleniyor.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un davetine icabetle yarın Almanya’ya ikili ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan’ın bu ilk ikili ziyaretinde, ikili ilişkilerin ötesinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Avrupa güvenliği ve Gazze’deki durum gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Bakan Fidan, Almanya'daki temasları kapsamında Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmeyi planlıyor.

AB VE EKONOMİK İLİŞKİLERDE CANLANMA MESAJI

Alman mevkidaşıyla yapılacak görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması yer alacak. Fidan’ın, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, enerji ve ulaştırma mekanizmalarının ilerletilmesinin yanı sıra, AB'ye yönelik somut beklentileri paylaşması öngörülüyor:

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

Vize Serbestisi Diyaloğu’nun İlerlemesi

Türkiye’nin AB’nin sanayi stratejisine dahil edilmesi

Bakan Fidan, Türkiye ile AB arasında daha güçlü ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, stratejik diyaloğun canlandırılması hususundaki memnuniyetini dile getirecek.

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

NATO müttefiki olan Türkiye’nin, Avrupa güvenlik mimarisine katkılarını vurgulayacak olan Fidan, AB’nin savunma girişimlerinin NATO çabalarını tamamlayıcı nitelikte ve Türkiye ile eş güdüm halinde yürütülmesinin önemine dikkat çekecek. Savunma sanayiindeki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda sağlanan mutabakatın önemi de dile getirilecek.

BÖLGESEL KRİZLERDE KRİTİK MESAJLAR

Bakan Fidan’ın, uluslararası gündemin sıcak başlıklarına dair Almanya ile görüş alışverişinde bulunması bekleniyor:

Gazze: İsrail’in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini kaydedecek; kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözüm perspektifiyle uyumlu adımların atılması gereğini vurgulayacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için gayretlerini sürdüreceği ve bu yöndeki adımlara katkı sunmaya hazır olduğu yinelenecek.

Suriye: Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı istikrarın sağlanması çabaları ele alınacak; DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna yeni üye olan Suriye'nin terörle mücadele çabalarının merkezinde yer alması gerektiği ifade edilecek.

Bakan Fidan, ayrıca Almanya’daki Türk toplumunun huzur ve refahının Türkiye için asli bir öncelik olduğunu da Alman mevkidaşına iletecek.





