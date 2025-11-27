BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek bir program dolayısıyla ihtiyaç halinde başkentte bazı yollar 3 gün araç trafiğine kapatılacak.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek program nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek.

Araç trafiğine kapatılacak yollar şunlar:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç)."

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'ya gidiyor
Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane
Benzin ve motorin indirimi belli oldu! Bu gece olacak motorindeki indirim şahane
DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyaretiyle ilgili yeni açıklama
DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyaretiyle ilgili yeni açıklama
Ankara Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Ankara Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
Ankara'ya korkunç olay! Sevgilisini başından vurup öldürdü
Ankara'ya korkunç olay! Sevgilisini başından vurup öldürdü
Muğla Valiliğinden 3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
Muğla Valiliğinden 3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
Türkiye'de deprem riski en yüksek ve deprem riski en az ili açıkladı
Türkiye'de deprem riski en yüksek ve deprem riski en az ili açıkladı