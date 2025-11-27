BIST 10.955
ŞOK Marketler'e "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülü

ŞOK Marketler 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü' yarışmasında 'Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket' ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda 'Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket' kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemenin, kurum kültürlerinin odak noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Demirel, toplam çalışan sayılarının yüzde 58'ine ulaşan kadın çalışan oranıyla sektörde öncü olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'ŞOK'ta 'Ben de Varım' gibi projelerimizle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu ödül, bu alandaki kararlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğindedir. Kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdüreceğiz.'

