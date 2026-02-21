BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  EKONOMİ

Türk Telekom'dan ramazan ayına özel 20 GB hediye kampanyası

Türk Telekom'dan ramazan ayına özel 20 GB hediye kampanyası

Türk Telekom, ramazan ayına özel kampanyası kapsamında mobil müşterilerine 20 GB internet hediye ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal faturalı ile faturasız mevcut mobil müşteriler, gece 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB internetten faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor.

Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, ramazana özel sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"