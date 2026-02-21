Akaryakıta okkalı zam geliyor! Cepleri yakacak, hemen depoları fulleyin

Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalı seyir ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatları etkilemeye devam ediyor.Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatları yine değişiyor.Zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak.

Abone ol

Brent petrolün 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aşmasının sonucu olarak tabelada fiyatlar değişiyor. Benzin ve otogaz için zam beklenmezken motorine Salı günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren zam yapılacak. NTV’nin haberine göre, 24 Şubat 2026’da motorine 2,40 TL zam geleceği öğrenildi.

60 LİRAYI AŞACAK

Salı günü zam gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57,16 TL

Motorin: 57,88 TL

LPG: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57,01 TL

Motorin: 57,76 TL

LPG: 29.69 TL