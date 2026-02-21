BIST 13.934
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, *şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi’ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi’ne ise 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi’nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi. Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi.

Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza - Resim: 0

Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi’ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3. kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL olarak uygulandı.

Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza - Resim: 1

İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 9.3 MİLYON TL CEZA

Foça’da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı’na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza - Resim: 2

Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı’na 2 milyon 346 bin 309 TL ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 TL çevre cezası uygulandı.

Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza - Resim: 3

