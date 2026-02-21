BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  EKONOMİ

TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

Abone ol

TCMB'nin, "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler
İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 70'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 70'e yükseldi
Hüseyin Çelik için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Hüseyin Çelik için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Cepleri yakacak, hemen depoları fulleyin
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Cepleri yakacak, hemen depoları fulleyin
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon tl ceza
Horlamanın altında yatan gizli tehlike kalbinizi ve beyninizi vuruyor
Horlamanın altında yatan gizli tehlike kalbinizi ve beyninizi vuruyor
İran'dan Trump'ın "Gösterilerde 32 bin kişi öldü" açıklamasına tepki
İran'dan Trump'ın "Gösterilerde 32 bin kişi öldü" açıklamasına tepki
Elektrikli araç kullanıcılarına yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor
Elektrikli araç kullanıcılarına yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor
Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Ramazanda alışveriş için sakın bu saati tercih etmeyin! Tüketiciler Birliği uyardı
Ramazanda alışveriş için sakın bu saati tercih etmeyin! Tüketiciler Birliği uyardı
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"