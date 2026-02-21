BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremden sonra inşa edilen afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından afet konutlarında yaşayan Çınar ailesinin evini ziyaret etti.

Program sonrasında ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, Çınar ailesinin çay davetini de geri çevirmedi.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu - Resim: 0

Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret ederek aileyle sohbet eden Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devlet, 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı'nın yüzde 70'i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi, ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın."

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu - Resim: 1

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazanda alışveriş için sakın bu saati tercih etmeyin! Tüketiciler Birliği uyardı
Ramazanda alışveriş için sakın bu saati tercih etmeyin! Tüketiciler Birliği uyardı
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"
Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı
Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'la ortak göreve imza attı
Türk Telekom'dan ramazan ayına özel 20 GB hediye kampanyası
Türk Telekom'dan ramazan ayına özel 20 GB hediye kampanyası
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı