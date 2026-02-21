BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu

Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki sezon açılışının ilk yarışında 16. sırayı aldı.

Abone ol

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. cepten kalktığı mücadeleyi 16. sırada bitirdi.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Yari Montella (Barni Spark) 2'nci, Lorenzo Baldassarri (Goeleven) ise 3. oldu.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 05.00 ve 08.00'de başlayacak.

Can, Supersport'taki yarışta 5'inciliği elde etti

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, 4. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 5. geçti.

İkinci yarış yarın TSİ 06.30'da koşulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı