BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  SPOR

Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı

Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı

Fenerbahçe S.K., Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 23 Mart Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda yapılacağını açıkladı. Kritik toplantıda esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulu üyelik seçimlerinin onaya sunulması görüşülecek. Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi o tarihe çevrildi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bir bildirim yayınladı.

TARİH VE GÜNDEM AÇIKLANDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, toplantının 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildirime göre gündem maddeleri şu şekilde:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7.maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler" başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi