Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Malatya sallandı. Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
AFAD'dan açıklama
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."