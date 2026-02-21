Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı

Almanya, İsveç ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İran ile ABD arasındaki gerilime dikkat çekilen açıklamalarda, güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği ve askeri çatışma ihtimalinin dışlanamayacağı vurgulandı.

Almanya, İsveç ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İran'da bulunan vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

3 ÜLKE VATANDAŞLARINDAN İRAN'I TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığına işaret eden üç ülke, bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısını yaptı. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

ASKERİ ÇATIŞMA İHTİMALİ DIŞLANAMIYOR

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı" başlığını taşıyan açıklamada, bölgedeki riskli duruma dikkat çekildi.

Güvenlik şartlarının her an daha da ağırlaşabileceğini belirten büyükelçilik yetkilileri, "Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimali dışlanamaz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu riskler nedeniyle Alman vatandaşlarına yönelik çağrının yinelendiğini aktaran yetkililer, bölgedeki belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

DESTEK SAĞLANAMAYABİLİR UYARISI

Gerginliğin tırmanması durumunda tahliye operasyonlarının güçleşeceğini anlatan büyükelçilik, vatandaşlarını mevcut ulaşım imkanlarını kullanmaya davet etti.

Olası bir çatışma durumunda diplomatik misyonların hareket alanının kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliği, ülkeden ayrılma konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayabilir." uyarısı yapıldı.