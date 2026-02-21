BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  DÜNYA

Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Abone ol

Stenergard, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.

İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.

Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı
Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı
Rizespor'un galibiyet hasreti Kocaelispor karşısında son buldu
Rizespor'un galibiyet hasreti Kocaelispor karşısında son buldu
Usta oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı
Usta oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı