BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı

17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan 17 yaşındaki Aylin Görgülü hayatını kaybetti.

Abone ol

12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, İstanbul Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığı ortaya çıktı. Gönderdiği mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı
Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı