İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi

İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi

Muğla ve Osmaniye'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ö.Ö'nün yüksek faiz ile borçlandırılarak intihar etmesi, Ö.Ö'nün oğlu M.A.Ö. tarafından şüpheli M.D'nin oğlu A.T.D. ile H.İ.T'nin öldürülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir kişi daha intihar etmiş

Soruşturma kapsamında S.A'nın faiz karşılığı borçlandırılarak evini devretmesi ve mektup yazarak intihar etmesiyle ilgili şüpheliler de belirlendi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce Muğla'nın Milas ilçesi ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.B, M.D, N.B, A.T. ve G.K. gözaltına alındı.

İntihar edenler adına düzenlenmiş senetler ele geçirildi

Şüphelilerin ikametindeki aramada intihar eden S.A. adına düzenlenmiş 1,5 milyon liralık senet fotokopisi, intihar eden Ö.Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 liralık senet fotokopisi ile 5 milyon liralık senet ve suç unsurları ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, N.B, A.T. ve G.K. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

