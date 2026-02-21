BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL  /  YOL DURUMU

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev destekleme çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde Serik Köprüsü'nün derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerindeki (Kireli-Beyşehir kesimi) çalışmalar dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Sinop istikametinde iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize ayrımı-Yomra-Üçpınar yolunun 9. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Samandağ yolunun 4-5. kilometrelerinde Kuzeytepe yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Feci kaza! İkiye bölündü, 1'i ağır 6 yaralı var
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
Üç Avrupa ülkesinden İran’daki vatandaşlarına acil çağrı
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İsrail Ramazan'da da durmuyor! Lübnan'a saldırı: 6 ölü
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı