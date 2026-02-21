Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev destekleme çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde Serik Köprüsü'nün derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerindeki (Kireli-Beyşehir kesimi) çalışmalar dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Sinop istikametinde iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize ayrımı-Yomra-Üçpınar yolunun 9. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Samandağ yolunun 4-5. kilometrelerinde Kuzeytepe yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.